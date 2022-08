Marco Haller: "Je n'ai réalisé que je pouvais battre van Aert qu'à un mètre de l'arrivée"

(Belga) L'Autrichien Marco Haller (Bora-Hansgrohe) a surpris Wout Van Aert (Jumbo-Visma) pour la victoire au sprint dans la Bemer Cyclassics dimanche à Hambourg.

"J'ai livré un très bon sprint", a expliqué Haller. "J'ai battu Wout Van Aert au sprint, c'est une chose, mais je peux aussi dire que j'avais encore de très bonnes jambes pour sprinter après une course comme celle-là. Je suis très content de ma condition actuelle Je suis donc très content de m'être imposé dans un course aussi importante qu'Hambourg, qui plus est, sous le maillot d'une équipe allemande. Je n'ai réalisé que je pouvais battre van Aert qu'à un mètre de la ligne d'arrivée. La sélection s'est faite dans le Waseberg. Nous nous sommes retrouvés à cinq l'avant et j'ai dit à mon équipe que terminer 4e ou 5e serait aussi un bon résultat et on s'est mis à rouler à l'avant pour éviter d'arriver avec un groupe de vingt coureurs, un scénario dans lequel je ne pouvais garantir un podium. Nous avons donc tenté notre chance et, pour moi, m'imposer est un rêve qui s'est réalisé". (Belga)