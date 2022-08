Trossard, à nouveau buteur pour Brighton, match nul pour Brecht Dejaegere avec Toulouse

(Belga) Pour cette 3e journée de championnat d'Angleterre, Leandro Trossard, remplacé dans les arrêts de jeu (90e+3), a marqué un but pour Brighton qui permet à son équipe d'assurer la victoire (0-2) à West Ham dimanche.

Après un tacle fautif dans la surface de Thilo Kehrer, un penalty a été attribué à Brigthon qui a réussi à le convertir en but grâce à la finition de leur attaquant Alexis Mac Allister (22e). Les 'Seagulls' ne se sont pas arrêtés là et ont inscrit un second but (67e) avec une frappe enroulée de Trossard. Avec cette victoire, Brighton prend la 4e place du classement avec 7 points en 3 matches. En France, Brecht Dejaegere, le capitaine de Toulouse, a joué l'ensemble de la partie dans le partage de son équipe contre Lorient. Après un premier but de Armand Lauriente dès la 2e minute, les Toulousains ont profité d'une erreur défensive pour égaliser via Rafael Ratao (31e). Toulouse a repris le dessus en seconde période grâce à une balle perdue dans la surface qui a permis à Thijs Dallinga de déposer le ballon dans les filets (64e). Finalement, Lorient a cherché la faute et a obtenu un but grâce à un penalty transformé Ibrahima Kone (80e). Toulouse prend la 6e place du classement et Lorient la 9e. (Belga)