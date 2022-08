Les Belges à l'étranger - Manchester City a perdu ses premiers points à Newcastle

(Belga) Manchester City a perdu ses premiers points dimanche à Newcastle (3-3) lors de la troisième journée du championnat d'Angleterre. Kevin de Bruyne qui a joué tout le match avec les Citizens, a donné la passe décisive sur le troisième goal de Bernardo Silva (64e). Au classement, City (2e) possèdent sept points comme Tottenham (3e), Leeds (4e) et Brighton (5e) et comptent deux unités de retard sur Arsenal. Newcastle occupe la 6e position (5 points).

A St James' Park, Les Mancuniens ont ouvert la marque par Ilkay Gundogan (5e, 0-1) avant d'être renversés par les Magpies vie des buts de Miguel Almiron (28e, 1-1), Callum Wilson (39e, 2-1) et Kieran Trippier (54e, 3-1). Toutefois, les champions en titre ont rapidement réagi et ont arraché un point en quatre minutes grâce à Erling Haaland (60e, 3-2) et Silva (64e, 3-3) (Belga)