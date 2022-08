Qualifications Euro de volley messieurs - Les Red Dragons ponctuent leur campagne par un succès aux Îles Féroé

(Belga) Déjà qualifiée pour l'Euro 2023 de volley, la Belgique (CEV 15) a ponctué sa campagne qualificative par un succès 3-0 (25-16, 25-16 et 25-20) aux Îles Féroé (CEV 45) dimanche à Torshavn.

Mercredi dernier, les Red Dragons avaient validé leur ticket pour l'Euro après une victoire 3-0 contre l'Estonie à Roulers. La Belgique termine sa campagne qualificative avec quatre succès en autant de rencontres après des victoires contre les Îles Féroé (3-0) et en Estonie (2-3 Douze tickets pour l'Euro 2023 sont en jeu dans ces tournois qualificatifs. Les vainqueurs des sept groupes et les cinq meilleurs deuxièmes participeront au tournoi, qui réunira 24 équipes. Israël figurait initialement dans le groupe des Dragons, mais remplace l'Ukraine en tant que pays hôte de la compétition. L'identité des trois autres pays hôtes et les dates du tournoi n'ont pas encore été officialisées. (Belga)