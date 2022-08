Bemer Cyclasics - Wout van Aert: "Je suis en forme malgré une 2e place un peu décevante pour moi"

(Belga) Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est classé deuxième dimanche de la Bemer Cyclassics d'Hambourg derrière l'Autrichien Marco Haller pour son retour à la compétition après le Tour de France. "Je suis en forme et cela me donne de la confiance pour la suite", a expliqué Van Aert.

"Nous avions prévu de rendre la course difficile", a ajouté Van Aert. "Christophe Laporte, Jos van Emden et Tosh Van der Sande ont été impliqués dans une grosse chute et, après cela, nous avons dû adopter une tactique différente. Dans la dernière montée, Nathan Van Hooydonck a fourni est très bon travail et j'ai ainsi pu attaquer. Si Christophe n'avait pas eu de malchance avec la chute, je pense qu'il aurait été là aussi. Notre situation n'était donc pas mauvaise. Mais le résultat final un peu décevant pour moi", Le natif d'Herentals doit finalement se contenter de la deuxième place et se réjouit de sa forme. "Marco Haller a lancé son sprint très tôt et il m'a surpris. Je regardais dans la mauvaise direction au moment où il a lancé. Ma pointe de vitesse était bonne mais je suis finalement arrivé trop tard pour remonter Haller. C'est vraiment dommage mais cela peut arriver. Je me sentais bien. J'ai souffert d'une légère grippe peu quelques jours après le Tour de France. J'ai pu reprendre l'entraînement après environ deux semaines et, depuis lors, tout se passe comme prévu. Mais je regrette cette deuxième place, c'est dommage car j'étais tout près de la victoire. Mais ma prestation en Allemagne est aussi un signe que je suis en forme et cela me donne de la confiance pour la suite." (Belga)