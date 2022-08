Les Belgian Rockets terminent en beauté avec une 6e place européenne

Le relais belge féminin du 4x100 m, les Belgian Rockets, a pris la 6e place de l'ultime finale des championnats d'Europe d'athlétisme, dimanche soir à Munich. Le quatuor composé, dans l'ordre, d'Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke et Rani Rosius a signé le chrono de 43.98 secondes.

La victoire est revenue à l'Allemagne en 42.34 devant la Pologne (42.61), l'Italie (42.84), l'Espagne (43.03/.022) et les Pays-Bas (43.03/.028).

Le meilleur résultat d'un 4x100 m féminin belge dans un Euro reste donc une 4e place obtenue en 2002 par Katleen De Caluwé, Nancy Callaerts, Elodie Ouédraogo et Kim Gevaert en 43.22 secondes. Et cela se passait déjà au stade olympique de Munich.

Vendredi en séries, les Rockets Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke et Rani Rosius avaient réussi leur meilleur chrono de l'année en 43.58 secondes.

Le record de Belgique du 4x100m est de 42.54 et a été établi le 22 août 2008 en finale des Jeux Olympiques de Pékin par Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouédraogo et Kim Gevaert. Ce chrono leur avait permis de terminer deuxième de la course qui allait se transformer huit ans plus tard en titre et médaille olympiques après le déclassement pour dopage de la Russie après la nouvelle analyse des échantillons.