Championnats européens - Timothy Herman 10e de la finale du lancer du javelot

(Belga) Timothy Herman a pris la 10e place en finale du lancer du javelot des championnats d'Europe d'athlétisme, dimanche soir à Munich.

Le natif d'Audenarde a successivement lancé le javelot à 74m84, 72m90 et 72m76. Il lui aurait fallu lancer à au moins 76m22 pour figurer dans le top 8 après ces trois permiers essais et avoir droit à trois autres tentatives. Le titre européen est revenu à l'Allemand Julian Weber (87m66) devant le Tchèque Jakub Vadlejch (87m28) et le Finlandais Lassi Etelätalo (86m44). Herman disputait à 31 ans son premier Euro. Il avait décroché la 12e et dernière place qualificative vendredi grâce à une meilleure marque de 77m20. Son record personnel se situe à 80m48. Il a été réalisé le 30 mai 2019 à Heusden-Zolder. Sa meilleure performance de l'année a été réussie le 6 juin à Hengelo avec 78m35. Le record national appartient à Johan Kloeck avec un lancer de 83m65. Il remonte au 23 mai 1999 et a été établi à Ljubljana en Slovénie. (Belga)