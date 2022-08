Benjamin Mendy face à une nouvelle victime: elle accuse d'agression sexuelle dans la zone pubienne

Le procès de Benjamin Mendy se poursuit ce lundi. Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, comparaît pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. L'accusation l'a présenté comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et isolées".

Il nie les dix chefs d'accusation retenus contre lui pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il risque la prison à perpétuité. Le procès très médiatisé qui se déroule à la Crown Court de Chester, doit durer plus de trois mois.

Une victime présumée, la troisième, doit prendre la parole aujourd'hui. Elle accuse le footballeur d'agression sexuelle dans la zone pubienne. Selon victime présumée, les faits se seraient déroulés lors d'une soirée au domicile du Français.