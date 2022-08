L'absence sur blessure d'Alexander Zverev confirmée à l'US Open

(Belga) Alexander Zverev ne disputera pas l'US Open de tennis, la 4e épreuve du Grand Chelem qui débute lundi prochain à New York. L'Allemand, N.2 mondial, n'est pas encore rétabli de sa blessure à la cheville survenue à Roland-Garros au mois de juin, ont annoncé lundi les organisateurs de Flushing Meadows.

Zverev, 25 ans, a dû se faire opérer après s'être déchiré trois ligaments à la cheville droite le 3 juin lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal et n'a pas encore rejoué depuis lors. Zverev a disputé la finale de l'US Open en 2020 et l'a perdue face à l'Autrichien Dominic Thiem. L'Allemand figure bien dans la sélection allemande qui doit disputer la phase de groupes de la Coupe Davis contre la France (14 septembre), la Belgique (16 septembre) et l'Australie (18 septembre) à Hambourg, ville natale de Zverev. (Belga)