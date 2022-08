Jupiler Pro League - Le parquet réclame deux matches de suspension effectifs pour Nsingi et rien pour Challouk

(Belga) Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a annoncé lundi qu'il réclamait quatre matches de suspension dont deux effectifs pour Nachon Nsingi, l'attaquant d'Oud-Heverlee Louvain exclu dimanche contre le Standard. Par contre, le parquet estime que l'exclusion de Youssef Challouk, l'attaquant de Courtrai contre le Club Bruges, ne mérite pas de sanction supplémentaire.

Nsingi a été exclu à la 51e minute par l'arbitre Nathan Verboomen pour un tacle appuyé sur le Standardman Eden Shamir aux environs de la ligne médiane. En glissant, l'attaquant louvaniste n'a pas pris le ballon mais a touché la jambe de son adversaire avec ses crampons. Pour le parquet, la faute n'était pas intentionnelle mais il a estimé qu'elle portait atteinte à l'intégrité physique de Shamir et l'a donc qualifiée de "faute brutale". Par conséquent, le parquet peut ordonner une suspension allant jusqu'à cinq matches. Comme Nsingi n'a pas d'antécédents, le parquet a réclamé une sanction partiellement différée avec une amende de 3 000 euros. Challouk a été exclu à la 89e minute contre le Club de Bruges par l'arbitre Jan Boterberg, qui a estimé que le joueur de Courtrai avait donné un coup de pied à Clinton Mata lors d'une contre-attaque. Après avoir visionné les images, le parquet a estimé que le coup était léger et qu'il n'était pas certain que Challouk ait eu l'intention de frapper son adversaire. L'exclusion pour la "faute non intentionnelle" est une peine suffisante.