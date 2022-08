US Open - Bergs, Geerts, Bonaventure et Wickmayer fixés sur leur sort en qualifications

(Belga) Zizou Bergs, Michael Geerts, Ysaline Bonaventure et Yanina Wickmayer connaissent leur adversaire au premier tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, qui débutent mardi, à l'issue du tirage au sort lundi à New York.

Au premier tour, Bergs, 23 ans et 155e mondial, sera opposé à l'Argentin Renzo Olivo (ATP 177). Il s'agira de la première confrontation entre les deux joueurs. En cas de qualification, le Limbourgeois pourrait affronter le Moldave Radu Albot, 107e mondial et tête de série N.9 des qualifications, opposé à l'Indien Yuki Bhambri (ATP 552). Michael Geerts, 27 ans et 233e mondial, sera lui opposé à l'Italien Stefano Travaglia (ATP 190) au premier tour pour le premier duel entre les deux hommes sur le circuit. S'il passe au deuxième tour, Geerts affrontera le Lituanien Ricardas Berankis, 123e mondial et tête de série N.18, ou le Chinois Yibing Wu (ATP 178). Chez les dames, Ysaline Bonaventure, 27 ans et 151e mondiale, affrontera au premier tour l'Américaine Christina McHale (WTA 249). Il s'agira du premier affrontement entre les deux joueuses. Si elle se hisse au 2e tour, la Stavelotaine défiera la Japonaise Moyuka Uchijama, 130e mondiale et tête de série N.26 des qualifications, ou la Française Elsa Jacquemot (WTA 189). Yanina Wickmayer, 526e mondiale, jouera elle contre la Russe Anastasiya Komardina, non classée. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées sur le circuit. En cas de qualification, l'Anversoise affrontera l'Ukrainienne Daria Snigur, 125e mondiale et tête de série N.22 des qualifications, ou la Française Tessah Andrianjafitrimo (WTA 218). David Goffin, chez les messieurs, et Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska et Greet Minnen, chez les dames, sont eux directement qualifiés pour le tableau final qui débute le lundi 29 août. Le tirage au sort est prévu le jeudi 25 août.