Europa League: L'Union jouera ses trois matches de poules à domcile à Louvain

(Belga) L'Union Saint-Gilloise jouera ses trois matches à domicile de la phase de groupes de l'Europa League à Den Dreef, le stade d'Oud-Heverlee Louvain. Le club bruxellois annoncé mardi avoir trouvé un accord pour la location du stade louvaniste.

Le stade Joseph Marien, l'antre de l'Union, n'est pas conforme pour accueillir des matches européens. Le club vice-champion de Belgique est donc contraint de déménager pour ses rencontres de Coupe d'Europe. C'est déjà à Den Dreef que l'Union avait reçu les Glasgow Rangers au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions le 2 août dernier. Les Bruxellois s'étaient imposés 2-0 face aux finalistes de la dernière Europa League, mais s'étaient ensuite inclinés 3-0 au match retour en Ecosse, et se sont ainsi retrouvés en phase de poules de l'Europa League. "Nous avons reçu beaucoup de réactions positives de la part de nos fans après la soirée palpitante et la victoire contre les Rangers à Louvain", déclare Philippe Bormans, CEO de l'Union, dans un communiqué. "Nous sommes donc heureux de cet accord avec OH Louvain pour la location de leur stade. Je tiens à remercier OHL pour sa volonté de coopérer afin de trouver une solution. Bien sûr, il est dommage que nous ne puissions pas jouer dans notre propre stade. Cela prouve également que le besoin d'un nouveau stade est élevé, également pour nos matches en Jupiler Pro League. Nous espérons que nos supporters pourront se rendre à Louvain pour les soirées européennes et que nous pourrons y créer à nouveau l'atmosphère familiale de l'Union". Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League aura lieu vendredi (13h00). La phase de groupes se déroulera du 8 septembre au 3 novembre. (Belga)