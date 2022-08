L'énorme vent: Cristiano Ronaldo ignore complètement une ancienne gloire de Liverpool en direct (vidéo)

Manchester United s'est imposé 2-1 lundi soir dans le derby de Premier League face à Liverpool. Une rencontre que Cristiano Ronaldo a débutée sur le banc. Durant l'échauffement d'avant-match, le Portugais a décidé d'aller saluer les consultants de Sky Sports en pleine présentation de la rencontre. Mais après une poignée de main avec l'ancien défenseur des Red Devils Gary Neville, CR7 s'est directement dirigé vers Roy Keane, une autre légende mancunienne, en ignorant complètement un Jamie Carragher qui le suivait pourtant du regard.

La rivalité est très forte entre les deux clubs et l'ancien défenseur de Liverpool a en plus souvent eu des mots durs envers la star portugaise à la télévision anglaise. Et Cristiano Ronaldo ne semble pas avoir la mémoire courte. Un gros vent qui a par contre beaucoup fait rire Jamie Carragher.