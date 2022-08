Tennis: le N.1 mondial Daniil Medvedev tête d'affiche à Metz, Tsonga nouvel actionnaire

Le N.1 mondial, le Russe Daniil Medvedev, sera la tête d'affiche fin septembre du tournoi ATP 250 de Metz, dont Jo-Wilfried Tsonga est devenu l' actionnaire majoritaire, a annoncé mardi Julien Boutter, le directeur de l'épreuve.

Pour sa 19e édition, le Moselle Open, qui se tiendra du 18 au 25 septembre aux Arènes de Metz, accueillera le joueur russe de 26 ans qui espère finir la saison au sommet du tennis mondial, mais aussi deux autres membre du Top 10 mondial, l'Autrichien Dominic Thiem (N.6) et le Polonais Hubert Hurzacz (N.10 et tenant du titre), et huit joueurs du Top 30.

"C'est une grande satisfaction de pouvoir proposer le tableau, j'ai envie de dire, rêvé, dans lequel il y a à la fois des stars, des numérotés, les meilleurs Français, les espoirs, c'est un travail rondement mené et relativement abouti", a souligné Boutter, qui a bénéficié de l'apport de Tsonga, ancien N.1 français et tout jeune retraité des courts, pour la construction du tableau de l'épreuve lorraine.

Dans le cadre de la mutualisation des quatre tournois français du niveau ATP 250 (Metz, Marseille, Lyon et Montpellier), en cours depuis trois ans, Jo-Wilfried Tsonga et son ancien entraîneur Thierry Ascione ont fait leur entrée dans l'actionnariat du Moselle Open.

"Toutes ces années passées au Moselle Open ont été fructueuses et très plaisantes", a assuré le Manceau de 37 ans, quadruple vainqueur de l'épreuve (2011, 2012, 2015 et 2019).

"Quand j'ai eu l’opportunité de rentrer comme actionnaire au Moselle Open, je l'ai fait avec grand plaisir et j'espère que je vais pouvoir contribuer au succès qui a été donné au tournoi depuis toutes ces années", a-t-il ajouté.