Ligue des Champions - Sans Vertonghen, Benfica écrase le Dynamo Kiev et se qualifie pour la Ligue des Champions

Mardi soir, les barrages qualificatifs pour la Ligue des Champions devaient livrer les trois premiers des six qualifiés pour la phase de poules. Vainqueur 3-0 face à Kiev, le Benfica de Jan Vertonghen ainsi que le Viktoria Plzen et le Maccabi Haifa ont obtenu leur ticket pour la plus prestigieuse des coupes européennes.

Benfica a poursuivi sur la lancée du match aller la semaine dernière (0-2), en écrasant le Dynamo à Lisbonne, 3-0. Les Portugais ont fait la différence en première période, grâce aux buts d'Otamendi (27e), Rafa Silva (40e) et Neres (42e), et n'ont eu qu'à laisser le temps s'écouler pour valider définitivement leur place en Ligue des Champions. Jan Vertonghen a suivi la rencontre depuis le banc. Plzen s'est offert sa place au prochain tour en s'imposant contre Qarabag, 2-1, après le nul blanc du match aller (0-0). Après l'ouverture du score d'Ozobic pour les Azéris (38e), Kopic (58e) et Kliment (73e) ont permis à l'équipe tchèque de mener pour la première fois dans la double confrontation et de se qualifier. L'Étoile Rouge de Belgrade n'a su refaire son retard concédé face au Maccabi Haifa au match aller (3-2). Les Serbes ont pourtant bien débuté en menant de deux buts via Pesic (27e) et Ivanic (43e), mais Sundgren a réduit l'écart avant le repos (45e+5) dans la foulée d'un pénalty manqué par son coéquipier Haziza. Dans les ultimes instants, Pavkov a inscrit un but fatal contre son camp (90e), causant l'élimination de l'Étoile Rouge. Mercredi, trois matchs supplémentaires permettront de désigner les trois derniers qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le Dinamo Zagreb recevra Bodo/Glimt, les Rangers se déplaceront au PSV et Trabzonspor accueillera le FC Copenhague. Le tirage au sort des différents groupes aura ensuite lieu jeudi à 18h00.