Les Belgian Lions lancent le second tour vers la Coupe du Monde contre la Grande-Bretagne

(Belga) La Belgique débute jeudi son second tour des qualifications pour la Coupe du monde de basketball 2023 avec la réception de la Grande-Bretagne à 20h30 à Mons.

Deuxième du groupe A du premier tour des qualifications, la Belgique a été versée dans le groupe I du second tour avec la Lettonie et la Serbie, qu'elle ne rencontrera plus, et les trois équipes du groupe B du premier tour: la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Un second tour que les Belgian Lions vont entamer à la 4e place avec 6 points et un bilan de deux victoires et deux défaites, seuls les résultats du premier tour contre la Lettonie et la Serbie étant pris en compte. Les trois premiers des quatre groupes se qualifient pour la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Avec un duel en déplacement prévu face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo le 28 août, les joueurs de Dario Gjergja auront l'occasion de disputer deux matches à enjeu pour se préparer au mieux pour l'Euro qui débute le 1er septembre. Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. La Belgique n'a cependant pas préparé au mieux ces rencontres qualificatives et l'Euro avec cinq défaites en six matches de préparation. Actuelle 37e nation mondiale, la Belgique n'est jamais parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde. (Belga)