Filippo Ganna premier leader après sa victoire dans le prologue du Tour d'Allemagne

(Belga) L'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté le prologue du 37e Tour d'Allemagne (2.Pro), disputé mercredi sur la distance de 2,6 kilomètres à Weimar, dans le Land de Thuringe, dans le centre-est de l'Allemagne,

Le double champion du monde de contre-la-montre l'a emporté en 2:56.89, devant le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 2e en 2:58.70, et l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe), 3e en 2:59.97. Le Belge Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) s'est classé à la cinquième place avec un temps de 3:01.22. Filippo Ganna a ainsi endossé le premier maillot de leader du Tour d'Allemagne. La première étape en ligne sera disputée jeudi entre Weimar et Meiningen sur la distance de 171,7 kilomètres d'un parcours relativement accidenté, avec les côtes d'Oberweissbach Burg (km 65,7), de Masserberg (km 85,1) et de Kühndorf (km 139,9). L'Allemand Nils Politt avait remporté le Tour d'Allemagne 2021 devant son compatriote Pascal Ackermann et le Norvégien Alexander Kristoff. (Belga)