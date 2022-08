Conference League - Basaksehir veut faire tomber l'Antwerp: "Nous sommes venus ici pour gagner"

(Belga) Erdinç Sözer, le T2 de Basaksehir, était en conférence de presse mercredi, à la veille du match retour opposant son équipe à l'Antwerp. "Nous sommes venus ici pour gagner", n'a-t-il pas hésité à annoncer, alors qu'il supplée temporairement au micro Emre Belözoglu, l'entraîneur principal du club qui ne dispose pas de la licence d'entraîneur requise.

Après le match nul arraché par l'Antwerp à Istanbul dans les derniers instants jeudi dernier (1-1), les Turcs de Basaksehir se déplaceront dans un Bosuil à guichets fermés pour disputer une place en poules de la Conference League. "Le match de demain est très important pour nous. Nous sommes prêts, la motivation est bien là. Nous espérons bien sûr que nous gagnerons et que nous nous qualifierons pour la phase de groupe", a déclaré l'assistant coach Sözer. "Nous devons faire circuler le ballon rapidement demain et une bonne organisation défensive sera essentielle". Contrairement à l'Antwerp, Basaksehir a joué un match le week-end dernier. "Mais nous avons une grande sélection et pouvons faire tourner, nos joueurs sont en forme", a assuré Erdinç Sözer. Nacer Chadli, qui a marqué dimanche lors du match de championnat remporté contre Kayserispor (2-0), ne figure pas sur la liste de Basaksehir pour la rencontre. "Il revient après avoir été blessé pendant une longue période. Nous verrons comment il se porte dans les prochains jours", a expliqué l'assistant. L'international turc Deniz Türüç a également souligné l'importance du match retour. "C'est une finale. Nous venons ici avec beaucoup de confiance. Mais ce sera certainement un match difficile", a déclaré le milieu de terrain. "Je ne pense pas qu'il y ait de favori. Ils ont de bons joueurs, mais nous aussi. Nous devons juste jouer notre propre jeu, nous voulons être dominants. Nous sommes venus ici pour gagner", a-t-il conclu.