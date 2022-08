Le mercato EN DIRECT: Batshuayi pourrait connaitre un 7e championnat et jouer avec Ribery

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Michy Batshuayi pourrait s'envoler vers l'Italie. Le Diable Rouge est toujours sous contrat avec Chelsea, mais Thomas Tuchel ne compte définitivement pas sur lui et l'ancien joueur du Standard est prié de se trouver un nouveau point de chute.

Selon le journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio, le club italien de Salernitana a entamé des négociations avec Chelsea. Si le prêt se réalise, Michy découvrira en 7e championnat après avoir déjà évolué en Belgique, France, Angleterre, Allemagne, Espagne et en Turquie. Il rejoindrait également un certain Franck Ribery.

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Face à l'emballement detrès nombreux fans sur une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo, l'Olympique de Marseille a démenti tout intérêt du club pour le quintuple Ballon d'Or.

Le FC Barcelone a trouvé une solution pour Samuel Umtiti. Le Français, qui ne jouait plus de tout à cause de blessures à répétition, rejoint le club italien de Lecce pour un prêt d'un an, annonce le club catalan. Il n'y a pas d'option d'achat et le club catalan prendra en charge le salaire du joueur. Le club italien versera des primes en fonction du nombre de matchs disputés. Le champion du monde 2018 doit effectuer sa visite médicale ce jeudi soir.

Le PSG cherche toujours a caser Mauro Icardi. D'après RMC Sports, le club parisien a reçu une offre de Galatasaray pour son buteur. L'Argentin n'est pas contre l'idée de rejoindre le club turc même s'il reste des détails contractuels à régler. Le buteur souhaite toujours une compensation financière.

Eric Bailly a rejoint l'Olympique de Marseille en prêt en provenance de Manchester United. Le défenseur central ivoirien s'est engagé pour une saison.

Dans un post sur son compte Instagram, Kevin Trapp, le gardien allemand de 32 ans, annonce son intention de rester à l'Eintracht Francfort, malgré une offre de Manchester United: "Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'intérêt de Manchester United. Il est vrai qu'une offre écrite a été faite. Manchester United est un club mondial et que je me penche sur une telle offre et que j'y réfléchisse, tout le monde peut, je l'espère, le comprendre.

Mais hier, j'ai annoncé aux responsables des deux clubs que j'avais choisi l'Eintracht. J'ai vécu des choses inoubliables ici avec Francfort et nous avons écrit l'histoire ensemble. Le début de saison a été difficile, mais j'ai une confiance absolue en nous."

Arkadiusz Milik quitte l'OM pour la Juventus. L'attaquant Polonais rejoint la Vieille Dame sous forme de prêt payant. Une option d'achat non obligatoire est inclue dans le contrat. Nos confrères de RMC Sports affirment que l'OM ne compte pas se renforcer offensivement, Milik ne sera donc pas remplacé.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le Standard va-t-il faire revenir Paul-José Mpoku ? Le joueur, libre de tous contrat, a confié à nos confrères de la RTBF qu'un nouveau passage en bord de Meuse le tenterait bien. Il a ajouté qu'il n'avait pas peur de la situation actuelle du club et qu'il est "celui qu'il faut".

Anthony Moris, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, a prolongé son contrat chez les vice-champions de Belgique jusqu'en juin 2026, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club ce jeudi.