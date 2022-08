Vitaa annonce une potentielle arrivée de Ronaldo à l'OM, le club obligé de démentir

Pendant la période de mercato, on entend souvent des rumeurs qui viennent d'un peu partout concernant des joueurs plus ou moins connus et des clubs plus ou moins suivis.

Mais ce mercredi soir, une nouvelle "source" s'est invitée dans le monde des rumeurs. La chanteuse Vitaa.

"Je crois bien que j’ai croisé Jorge Mendes à l’aéroport de Toulon-Hyères juste avant mon décollage pour Paris… Je dis ça, je dis rien cricri…", écrit la chanteuse sur son compte Twitter.

"(Et allez l'OM)", ajoute la chanteuse.

Un tweet "aimé" massivement par les supporters de l'OM qui rêvent de voir leur club recruter la superstar portugaise.

Un hashtag #RonaldOM a vu le jour sur les réseaux sociaux, créé par les fans Phocéens. Certains d'entre eux sont persuadés que le quintuple Ballon d'Or va poser ses valises dans leur club et multiplient les rumeurs et les espoirs... qui semblent vains.

Devant l'ampleur de cet emballement général, la direction de l'OM a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de signer le natif de Madère. Le président, Pablo Longoria, serait même déçu de toutes ces rumeurs alors qu'il essaye de construire un projet radicalement différent.

Les fans de l'OM vont devoir se faire une raison, même si pour certains la situation était déjà claire et cette rumeur était une blague plus qu'autre chose.