Serie A: Samuel Umtiti prêté un an par le FC Barcelone à Lecce

(Belga) Samuel Umtiti, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France mais perturbé depuis par une méforme chronique et des blessures à répétition, va être prêté pour une saison par le FC Barcelone à Lecce, ont annoncé jeudi les deux clubs.

Barcelone et Lecce, promu cette saison en Serie A italienne, "ont conclu un accord pour le prêt du défenseur jusqu'au 30 juin 2023" sans option d'achat, a annoncé le club catalan sur son site. La formation italienne précise que le Français, 28 ans, doit arriver dans la soirée pour "passer sa visite médicale". Umtiti fait partie des joueurs que le FC Barcelone souhaitait voir partir avant la fin du mercato, le 1er septembre, notamment pour pouvoir passer sous le plafond salarial et pouvoir enregistrer officiellement sa recrue Jules Koundé. Formé à Lyon, le puissant défenseur français avait rejoint Barcelone en 2016. Malgré un genou fragile, il avait brillé lors du Mondial 2018 en marquant notamment en demi-finale le but de la victoire contre les Diables Rouges (1-0). Mais il a depuis enchaîné les blessures et joué de moins en moins, reculant dans la hiérarchie des défenseurs à Barcelone. La saison dernière, il n'a joué qu'un match, en décembre 2021. En janvier, il avait été opéré après s'être cassé un pied. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026, il n'a plus joué avec les Bleus depuis juin 2019 et une défaite en Turquie (0-2). (Belga)