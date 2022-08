Tour d'Espagne: Vine surprend les leaders, Evenepoel prend les commandes

Coup de tonnerre dans la Vuelta: le coureur australien d'Alpecin Jay Vine a remporté jeudi la 6e étape du Tour d'Espagne au terme d'une course dantesque marquée par la démonstration de Remco Evenepoel dans le col du Pico Jano pour endosser le maillot rouge.

Opportuniste, Vine a surpris le peloton à dix kilomètres de l'arrivée et a réussi à conserver ses 15 secondes d'avance sur Evenepoel (Quick-Step) pour rafler une première victoire en professionnel, qui plus est sur une étape de prestige.

"Je savais que si je sortais et que je gardais un petit avantage, ça pouvait le faire. Je savais qu'au niveau du classement général, personne n'allait s'intéresser à moi. Il était temps pour moi de convaincre", a savouré Vine après son succès.

Dans le brouillard et sous la pluie de la Communauté autonome de la Cantabrie, Evenepoel, bien aidé par ses équipiers avant l'ultime ascension, a envoyé un message à tous les cadors à l'issue de la première arrivée en altitude de la boucle espagnole.

Le Français et double champion du monde en titre Julian Alaphilippe a notamment endossé le rôle d'équipier modèle en menant le train du peloton durant plus de trente kilomètres pour mettre son leader sur orbite au pied du Pico Jano.

- Roglic cède du terrain -

Dans des portions à 12%, "le petit cannibale" a ensuite porté une grosse accélération qu'aucun leader n'est parvenu à suivre, hormis l'Espagnol Enric Mas (Movistar), qui a péniblement conclu l'étape dans la roue du Belge de 22 ans.

"Je suis fier de l'équipe. C'est un rêve qui devient réalité. On a travaillé tellement dur pour en arriver là. C'est une des plus belles choses que j'ai faites depuis que je fais du vélo", a déclaré Evenepoel après la course.

Evenepoel prend la tête du classement général et récupère le maillot rouge des épaules de Rudy Molard (Groupama-FDJ), qui l'avait endossé la veille à Bilbao. Le Français a accusé un retard de 5 min 06 sur la ligne.

Un groupe de leaders composé du triple tenant du titre Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ou encore Simon Yates (BikeExchange) a terminé à 1 minute et 22 secondes d'Evenepoel.

Le leader d'Ineos Grenadiers Richard Carapaz a lui certainement dit adieu à ses ambitions au classement général, en franchissant la ligne avec 2 minutes et 44 secondes de retard sur le Belge.

A noter la grosse performance de l'Espagnol de 19 ans Juan Ayuso (UAE), qui a fini 4e de l'étape à 55 secondes de Jay Vine.

Vendredi, la Vuelta s'attaque à une étape de moyenne montagne de 190 kilomètres entre Camargo et Cistierna, dans la région de Castille-et-Léon, avec notamment la terrible montée de San Glorio (1re catégorie) au milieu du parcours.