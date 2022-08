Anderlecht-Young Boys EN DIRECT: les Suisses ouvrent le score à la surprise générale, tout est à refaire pour les Mauves

Anderlecht affronte les Youngs Boys de Berne. Le match est à suivre en direct vidéo sur Club RTL et RTL Play.

Suivez le match EN DIRECT.

Le match

37': Ooouuuh on est passé à deux doigts du 0-2 ! Corner très dangereux, le joueur suisse gagne son duel beaucoup trop facilement et envoie le cuir à peine quelques centimètres au-dessus de la barre transversale.

35': Le but encaissé n'a fait que galvaniser les Anderlechtois. Mais la tendance générale reste en faveur des Suisses.

29': La réponse anderlechtoise ne se fait pas attendre. Fabio Silva tente une reprise de volée, mais le Portugais n'était pas bien positionné. Son tir passe à côté.

27': BUUUT ! Pour Berne ! Incroyable coup sur la tête pour les Mauves qui étaient vraiment très bien dans cette rencontre. Meschack Elia s'infiltre dans le rectangle mauve, personne n'ose l'arrêter et son tir file au fond des filets. Les deux équipes sont à égalité !

19': Refaelov envoyé au tapis par un joueur suisse. L'arbitre adresse un avertissement, mais toujours pas de carton. Cependant, la carte n'est vraiment plus loin.

17': Début de rencontre assez étrange. Très peu d'occasions, mais on ne s'ennuie pas. Anderlecht a l'initiative et essaye de construire. Berne joue le contre et casse de manière musclée les attaques des Bruxellois. C'est engagé, une ambiance chaude, mais ça manque d'occasions dangereuses.

15': Première occasion (non cadrée) pour les Mauves. Vershaeren enroule une frappe dans le coin du rectangle, mais elle passe largement à côté du cadre.

10': Toujours pas de tirs cadrés, mais de l'intensité dans cette rencontre. Pas mal de fautes assez appuyées, l'arbitre cadre les cartons au frais pour le moment. On sent la tension de l'enjeu.

5': Pas encore d'occasion dans cette partie, mais les deux équipes en veulent et sont conscientes de l'enjeu. Ça sent les buts !

0': C'est parti au Lotto Park ! Les supporters anderlechtois sont très chauds et mettent une superbe ambiance.

Un match nul, c'est tout ce dont ont besoin les hommes de Felice Mazzu pour se qualifier en Conference league. Les Anderlechtois reçoivent les Suisses du Youngs Boys de Berne à Bruxelles. Une rencontre à suivre sur Club RTL (dès 19h55) et rtlsport.be.

L'avant-match

Marco Kana, qui remplace Adrien Trebel, blessé, dans l'entrejeu, et Lior Refaelov, qui fait son retour en attaque, constituent les deux nouveautés, par rapport au match aller, dans le onze d'Anderlecht choisi par Felice Mazzu pour affronter les Young Boys. Les deux équipes s'affrontent jeudi (20h00) en barrage retour pour la Conference League.

Le capitaine Hendrik Van Crombrugge, qui défend les buts d'Anderlecht pour la 100e fois, trouvera devant lui un trio composé de Zeno Debast, Wesley Hoedt et Hannes Delcroix, auteur du seul but du match aller. Michael Murillo, à droite, et Francis Amuzu, à gauche, arpenteront les flancs. Dans l'entrejeu, Kana trouvera à ses côtés Yari Verschaeren et Kristian Arnstad. Devant, Refaelov jouera aux côtés de Fabio Silva.

Vainqueur 0-1 à l'aller, la semaine passée, Anderlecht vise une première participation à une phase de groupes d'une Coupe d'Europe depuis 2018.