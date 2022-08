GP Lucien Van Impe - Victoire de l'Irlandais Rory Townsend

(Belga) L'Irlandais Rory Townsend (WiV Sungod) a remporté le GP Lucien Van Impe, une kermesse pro de 156,8 km disputée jeudi à Mere, en Flandre Orientale.

L'Irlandais de 27 ans l'a emporté avec 58 secondes d'avance sur le Britannique Harry Birchill et le Néerlandais Bart Lemmen. Les Belges Thomas Joseph et Lander Loockx complètent le top 5 de cette course portant le nom du dernier vainqueur belge du Tour de France (en 1976). Classement (90 partants): 1. Rory Townsend (Irl/WiV Sungod), les 156,8 km en 3u38:26 2. Harry Birchill (G-B) à 0:58 3. Bart Lemmen (P-B) 4. Thomas Joseph 3:33; 5. Lander Loockx; 6. Arno Claeys; 7. Jérôme Baugnies; 8. Huub Artz (P-B) 3:41; 9. Coen Vermeltfoort (P-B) 4:37; 10. Harry Tanfield (G-B); 11. Stijn De Bock; 12. Leon Mazzone (G-B); 13. Rens Tulner (P-B); 14. Joseph Sutton (G-B); 15. Toon Clynhens; 16. Niels De Rooze 7:00; 17. Bo Godart; 18. Zak Coleman (G-B); 19. Hans Magnus Eldby Dahlslett (Nor); 20. Lorenz Van De Wynkele; 21. Lars Hohmann (P-B); 22. Brent Van Duren; 23. Adam Lewis (G-B); 24. Cooper Sayers (Aus); 25. Miguel Ladang; 26. Sebastien Dreyer Heldahl (Nor); 27. David Desmecht; 28. Jim Brown (G-B); 29. Jaap Roelen (P-B); 30. Jordan Habets (P-B). (Belga)