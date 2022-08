Tour d'Espagne - Remco Evenepoel reste calme après le maillot rouge: "La Vuelta est encore longue"

(Belga) Remco Evenepoel s'est emparé du maillot rouge de leader du Tour d'Espagne après avoir pris la deuxième place de la 6e étape derrière l'Australien Jay Vine (Alpecin-Deceuninkc) au Pico Jano. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl reste néanmoins les pieds sur terre. "La Vuelta est encore longue", a réagi Evenepoel.

Evenepoel a placé une accélération à 9,5 km de l'arrivée, décramponnant petit à petit tous ses rivaux au train. Seul l'Espagnol Enric Mas, 3e de l'étape, est parvenu à rester dans sa roue. "Le plan n'était pourtant pas d'attaquer", a lancé Evenepoel. "Nous savions que l'étape serait difficile et je devais d'abord voir ce que les autres feraient. J'ai senti que j'avais de très bonnes jambes. Il a ensuite commencé à pleuvoir et il vaut mieux être à l'avant pour choisir ses trajectoires. Quand j'ai attaqué, tous les leaders étaient déjà isolés." Au général, le natif de Schepdaal compte 21 secondes d'avance sur le Français Rudy Molard et 28 secondes sur Enric Mas. Primoz Roglic est lui 4e à 1:01 "Comme l'a dit Roglic, c'est mieux d'avoir de l'avance que devoir courir derrière les autres. Je fais une bonne affaire au classement général et je suis content de rendre quelque chose à l'équipe avec le maillot de leader. Mes équipiers ont été fantastiques aujourd'hui." Evenepoel reste cependant les pieds sur terre malgré cette belle opération. "La Vuelta est encore longue. Nous allons maintenant essayer de garder ce maillot le plus longtemps possible. J'espère que je vais bien récupérer et que les jambes vont rester bonnes. Demain (vendredi, ndlr), il y a une chance que cela arrive au sprint et je pourrai me reposer. Samedi et dimanche seront deux étapes importantes pour le général avant le chrono de mardi. J'ai reconnu le parcours et j'espère faire une bonne affaire." (Belga)