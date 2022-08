US Open - Yanina Wickmayer battue au 2e tour des qualifications

(Belga) Yanina Wickmayer a été battue au 2e tour des qualifications de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York aux Etats-Unis.

Wickmayer, 526e mondiale, s'est inclinée en trois sets 2-6, 6-3, 6-3 face à l'Ukrainienne Daria Snigur, 125e mondiale et tête de série N.22 des qualifications. Jeudi, Ysaline Bonaventure (WTA 151) tentera ausis de se qualifier pour le dernier tour des qualifications face à la Japonaise Moyuka Uchijima, 130e mondiale et tête de série N.26 des qualifications. Chez les messieurs, Zizou Bergs (ATP 155) s'est hissé jeudi au 3e et dernier tour des qualifications en battant 6-3, 6-2 l'Indien Yuki Bhambri (ATP 552). David Goffin, chez les messieurs, et Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska et Greet Minnen, chez les dames, sont eux directement qualifiés pour le tableau final qui débute le lundi 29 août. (Belga)