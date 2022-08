Qualifications Coupe du monde de basket - La Belgique entame le 2e tour qualificatif par une victoire 72-57 sur la Grande-Bretagne

(Belga) La Belgique a entamé son second tour des qualifications pour la Coupe du monde de basketball 2023 par une victoire 72-57 face à la Grande-Bretagne jeudi soir à Mons.

Emmenés par Ismael Bako (17 pts, 7 rbds) et Retin Obasohan (15 pts), les Belgian Lions menaient de 8 points (20-12) après 10 minutes, et arrivaient à la mi-temps avec 6 points d'avance (33-27). Les troupes de Dario Gjergja gardaient les commandes du match pour s'imposer 72-57. Deuxième du groupe A du premier tour des qualifications, la Belgique a été versée dans le groupe I du second tour avec la Lettonie et la Serbie, qu'elle ne rencontrera plus, et les trois équipes du groupe B du premier tour: la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Les Belgian Lions ont entamé le second tour à la 4e place avec 6 points avec un bilan de deux victoires et deux défaites, seuls les résultats du premier tour contre la Lettonie et la Serbie étant pris en compte. Les trois premiers des quatre groupes se qualifient pour la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Actuelle 37e nation mondiale, la Belgique n'est jamais parvenue à se qualifier pour la Coupe du monde. Après ce duel face aux Britanniques, les Belges affronteront la Grèce de Giannis Antetokounmpo le 28 août. Ensuite, ce sera l'Euro qui débutera le 1er septembre. Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. (Belga)