Conference League - Felice Mazzu loue "l'état d'esprit extraordinaire" de ses joueurs

(Belga) Anderlecht s'est qualifié pour la phase de groupes de la Conference League grâce à sa victoire aux tirs au but sur les Young Boys, jeudi, en barrage retour. L'entraîneur anderlechtois Felice Mazzu a loué, en conférence de presse, "l'état d'esprit extraordinaire" de ses joueurs.

Vainqueurs 0-1 à l'aller, les Bruxellois ont concédé un but, signé Meschack Elia, en première période. Le score n'a plus bougé, contraignant les deux équipes à disputer une prolongation puis les tirs au but. "Notre plan de jeu n'a pas fonctionné comme nous le voulions durant une bonne partie de la première mi-temps, certainement 35 minutes", a reconnu Mazzu. "Nous voulions jouer plus haut, nous créer des situations offensives, mais en raison de la qualité de notre adversaire, nous avons joué trop bas. Ce but devait arriver. Nous avons joué contre une très bonne équipe. Mes joueurs ont montré un état d'esprit extraordinaire. Ils ont montré d'assez bonnes choses en seconde période et nous étions meilleurs physiquement en prolongation. Sur l'ensemble des deux matchs, je pense que c'est mérité." Anderlecht retrouvera la phase de groupes d'une Coupe d'Europe après quatre ans d'absence. "C'est important pour Anderlecht", souligne Mazzu. "Cela va rebooster le club et les supporters, que je remercie car ils ont été extraordinaires aujourd'hui. Cette qualification doit donner beaucoup d'expérience à mes joueurs." Mazzu sait que sa tâche de succéder à une "icône du club" comme Vincent Kompany "est et sera difficile". "Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail de Vincent", a confié Mazzu. "Je tiens à lui dédier cette qualification, car un travail de fond a été fait pendant trois ans et aujourd'hui peut-être que j'en profite un peu. Cette tâche continuera à être difficile jusqu'à la fin de la saison." (Belga)