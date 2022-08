L'Union, Anderlecht et La Gantoise fixés sur leur sort ce vendredi

(Belga) L'Union Saint-Gilloise, en Europa League, ainsi que La Gantoise et Anderlecht, qui disputeront la deuxième édition de la Conference League, connaîtront ce vendredi leurs adversaires lors de la phase de groupes à l'issue du tirage au sort effectué à Istanbul. bnhjk

Vice-championne de Belgique, l'Union disputera l'Europa League après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions des œuvres des Rangers. De retour en Europe après 58 ans d'absence et une participation à la Coupe des Villes de Foire, les Unionistes figureront dans le pot 4, ce qui pourrait leur valoir d'hériter d'un fameux morceau, avec parmi les têtes de série Manchester United, l'AS Rome, Arsenal ou encore la Lazio. La Gantoise se retrouve en Conference League après une élimination (deux défaites 2-0) contre les Chypriotes de l'Omonia Nicosie en barrage de l'Europa League. Anderlecht participera à nouveau aux poules d'une Coupe d'Europe après quatre ans d'absence grâce à sa victoire aux tirs au but sur les Young Boys en barrage de la nouvelle compétition de l'UEFA. La Gantoise bénéficiera du statut de tête de série, comme notamment Villarreal et West Ham, alors qu'Anderlecht figurera dans le chapeau 3. Le tirage au sort de l'Europa League se tiendra à 13h00, celui de la Conference League à 14h30. Les deux phases de groupes se joueront entre le 8 septembre et le 3 novembre. (Belga)