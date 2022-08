Les championnats du monde d'athlétisme 2023 se dérouleront sur neuf jours plutôt que dix

(Belga) Les prochains Championnats du monde d'athlétisme, qui se dérouleront à Budapest en 2023, seront étalés sur neuf jours, et non plus dix comme lors des cinq dernières éditions.

World Athletics, la fédération internationale en charge de l'organisation de la compétition, a publié vendredi le programme de l'édition 2023 qui se déroulera du 19 au 27 août, avec au moins quatre finales chaque jour, et des épreuves matinales au stade à seulement cinq occasions. Ce nouveau format a pour but de rendre les sessions plus denses et passionnantes. Seules les finales des épreuves de marche et de marathon auront lieu le matin, dans les rues de la capitale hongroise. "Je crois que le retour à un programme de neuf jours avec des finales qui ne se déroulent que le soir dans le stade sera accueilli positivement par nos athlètes et le public de Budapest, ainsi que par les spectateurs du monde entier", a expliqué le président de World Athletics, Sebastian Coe. (Belga)