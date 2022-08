Un véritable jackpot: voici les montants que touchent les clubs grâce à la Coupe d'Europe

La qualification d'Anderlecht pour la Conference League devrait amener entre 3 et 5 millions d'euros dans les caisses du club. Les qualifications européennes sont des mannes financières bienvenues. Mais évidemment, les montants sont variables en fonction des compétitions. Et la Ligue des Champions rapporte énormément.

Le Sporting d'Anderlecht retrouve l'Europe quatre ans après l'avoir quittée mais les Mauves ne joueront pas dans la cour des grands cette année. Seul le Club de Bruges est qualifié en Ligue des Champions. Cette participation lui rapportera 15 millions d'euros. À cela, il faut ajouter les primes de match. Une victoire rapporte 2,7 millions d'euros supplémentaires en cas de victoire et 900.000 euros en cas d'égalité.

"Tout prend de la valeur"

Les clubs touchent également des droits télé selon leur pays. En général, pour un club belge, une participation à la Ligue des Champions rapporte 30 millions d'euros. Plus d'un tiers du budget du club (70 millions d'euros) est donc assuré. "En plus, tout prendre la valeur", explique Emiliano Bonfigli, journaliste pour RTL Sport. "Et surtout vos joueurs. Comme par exemple Charles De Ketelaere. Il a joué des matches contre le PSG et Manchester City et il vient d'être transféré à l'AC Milan pour 40 millions."

Un pactole pour le Real

Après la phase de groupes, les primes de victoire grossissent de plus en plus. C'est une rentrée d'argent importante pour ceux qui prétendent à la victoire finale. Le titre du Real Madrid la saison dernière lui a rapporté 80 millions d'euros. En comptant en plus les droits télé, ça représente un gain de 100 millions d'euros sur un budget de 700 millions.

Le tirage au sort a été clément avec les Brugeois qui vont affronter Porto, l'Atlético Madrid et Leverkusen. En cas de qualification pour les 1/8 de finale, 10 millions d'euros supplémentaires rentreront dans les caisses du club.