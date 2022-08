GP de Belgique: Six pilotes, dont Verstappen et Leclerc, pénalisés sur la grille de départ

(Belga) Six pilotes, dont le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull) et son dauphin Charles Leclerc (Ferrari), vont écoper d'une pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1 pour avoir changé des éléments de leur monoplace (nouveaux éléments moteur ou de boîte de vitesse) en dépassant leur quota attribué en début de saison.

Outre les deux candidats au titre, Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas) seront concernés par une pénalité sur la grille. La Red Bull de Verstappen a été équipée d'un quatrième moteur, au-delà des trois autorisés au maximum par saison, et d'un élément de la boîte de vitesses non autorisé. Leclerc, qui avait déjà eu une pénalité moteur au Canada, présente lui aussi des éléments au-delà de la limite sur le moteur et la boîte de sa Ferrari. Verstappen trône en tête du championnat avec 80 points d'avance sur Leclerc. Le Grand Prix de Belgique, programmé dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps, constitue la 14e manche de la saison (sur 22). (Belga)