Journée tranquille pour Remco Evenepoel qui reste en rouge: "Le scénario parfait"

(Belga) Remco Evenepoel a passé une journée plutôt tranquille dans le peloton de la 7e étape du Tour d'Espagne vendredi. Au lendemain de sa 2e place dans le Pico Jano qui lui a permis de prendre le maillot rouge de leader, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a pu récupérer de ses efforts.

"C'était le scénario parfait pour nous avec deux équipes qui voulaient contrôler la course", a réagi Evenepoel auprès des organisateurs. "On n'avait rien à faire donc on pouvait essayer de récupérer des efforts d'hier. On s'est tous bien débrouillé, on était détendu et la situation était sous contrôle. Bien sûr, c'est dommage pour les équipes qui ont travaillé dans le peloton de ne pas avoir pu reprendre l'échappée mais c'était un groupe vraiment fort à l'avant". Au général, le natif de Schepdaal, 22 ans, compte toujours 21 secondes d'avance sur le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) et 28 secondes sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), triple tenant du titre, est lui 4e à 1:01, avant deux étapes de montagne samedi et dimanche où Evenepoel devra défendre son maillot rouge. "J'ai un joli avantage donc je serais content de le conserver mais évidemment, s'il y a une opportunité, je ne vais pas la laisser passer. C'est une course de trois semaines et il vaut mieux arriver au contre-la-montre avec de l'avance plutôt que du retard", a conclu Evenepoel. (Belga)