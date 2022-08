GP de Belgique: Verstappen signe le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres

(Belga) Max Verstappen (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres du 67e Grand Prix de Belgique de Formule 1, 14e des 22 manches du championnat du monde, vendredi sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Le Néerlandais, champion du monde en titre, a bouclé les 7,004 km du circuit en 1:45.507 devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari/+0.862) et le Britannique Lando Norris (McLaren/+1.082). Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin/+1.128) et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/+1.142) complètent le top 5. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a lui pris la 6e place à 1.386 seconde de Verstappen. Son équipier et compatriote George Russell a lui terminé 8e à 1.535 seconde. Samedi, la troisième et dernière séance d'essais libres est prévue à 13h00 avant les qualifications qui débuteront à 16h00. Le départ du 67e Grand Prix de Belgique sera donné dimanche à 15h00. Verstappen trône en tête du championnat avec 80 points d'avance sur Leclerc. Les deux pilotes écoperont de pénalité sur la grille de départ, comme quatre autres pilotes, pour avoir changé des éléments de leur moteur. (Belga)