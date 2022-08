Athlétisme: MPM du 1.500 m pour Ingebrigtsen à Lausanne

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, récent champion d'Europe du 1.500 m, a réussi en 3 min 29 sec 05 la meilleure performance de la saison vendredi sur le meeting de Ligue de diamant de Lausanne (Suisse).

Champion olympique à Tokyo en 2021 et champion d'Europe pour la deuxième fois sur la distance à Munich la semaine dernière, Ingebrigtsen (21 ans) a réussi une démonstration dans le stade de la Pontaise, parfaitement lancé par le lièvre.

Il a devancé le Kényan Abel Kipsang (3:29.93) et l'Australien Stewart McSweyn (3:30.18).

Comme un symbole, Ingebrigtsen a amélioré le meilleur temps de l'année réussi par le Britannique Jake Wightman aux Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis) en juillet (3:29.23), où le Norvégien avait eu beaucoup de mal à digérer sa médaille d'argent, avant d'être sacré sur 5.000 m.

Vendredi, Ingebrigtsen a réussi la 3e meilleure performance sur la distance de sa carrière, à un peu moins d'une seconde de son record d'Europe (3:28.32 en 2021).

Sur le 110 m haies, le Jamaïcain Rasheed Broadbell a créé la surprise avec une victoire en 12 sec 99 (record personnel) devant les Américains Trey Cunnigham (13.10) et Grant Holloway (13.11), le champion du monde.

Le vice-champion d'Europe français Pascal Martinot-Lagarde a raté sa course (7e en 13.58).

"On a fêté la médaille à Munich (la semaine dernière). Maintenant, j'ai sous-estimé l'impact que ça a eu de faire la fête, a commenté "PML". Je ne pense pas que c'est une histoire de travail, faut juste que je dorme et que je me repose. J'ai vraiment toute l'émotion des championnats d'Europe qui n'est pas encore dissipée et je pense qu'il faut ça pour repartir à la performance."