 Lewis Hamilton adopte un look totalement improbable au GP de Belgique (photos)

Le petit monde de la Formule 1 a posé ses valises dans notre pays ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Pour son arrivée sur le circuit, hier (vendredi), Lewis Hamilton a fait sensation avec une tenue des plus originales. Le septuple champion du monde est apparu tout vêtu de violet et... d'une cagoule en laine. Un look totalement improbable et qui peut prêter à sourire en repensant à l'été caniculaire que nous venons de connaitre.