Une dernière danse? Cristiano Ronaldo aurait accepté de rejoindre son premier club, selon la presse espagnole

Le nom de Cristiano Ronaldo a été évoqué aux quatre coins de l'Europe cet été. La superstar portugaise souhaite quitter son club de Manchester United (non qualifié pour la Ligue des Champions) et trouver un nouvel employeur qui lui permette de disputer la compétition reine.

Après avoir été cité au Bayern Munich, à Chelsea et au Borussia Dortmund, on a appris que le quintuple Ballon d'Or a proposé ses services aux deux clubs de Milan (AC et Inter). Une possible arrivée à l'Atlético Madrid a été évoquée ainsi qu'au... FC Barcelone ou à Naples. Mais toutes ces pistes se sont révélé être sans issues pour le joueur de 37 ans.

Son agent, Jorge Mendez, continue de courir dans tout le continent afin de trouver un club qui accepte de recruter le natif de Madère.

Après avoir épuisé toutes les cartouches possibles au niveau des clubs les plus prestigieux, Ronaldo aurait accepté de retourner au Sporting Portugal, son premier club, selon Marca.

Nos confrères espagnols avancent que "l'opération n'est pas facile", mais que le club de Lisbonne et Mendez font tout pour trouver le meilleur arrangement possible.

Si CR7 venait à retourner au Sporting, il pourrait boucler ainsi une des histoires les plus incroyables de l'histoire du football, commencée il y a près de 20 ans.