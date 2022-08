Avec Ronaldo réserviste, Manchester United enchaîne deux victoires d'affilée pour la première fois depuis... février (photos)

Manchester United a confirmé samedi son regain de forme avec une victoire à Southampton (1-0) en ouverture de la 4e journée de Premier League, que Cristiano Ronaldo a démarrée sur le banc, tout comme Harry Maguire.

Après avoir battu Liverpool (2-1) lundi dernier, les Reds Devils se sont offerts une semaine à six points qui les fait remonter provisoirement à la 6e place.

De quoi souffler pour l'entraîneur Erik ten Hag, à l'orée d'une semaine qui promet d'être agitée alors que le mercato s'achève jeudi prochain.

En faisant confiance au même onze de départ que contre les Reds et en reléguant une nouvelle fois "CR7" au rôle de remplaçant, pour le faire rentrer à la 68e minute, le Néerlandais a refusé de s'écarter de la voie qu'il a tracée. Et, sans être particulièrement spectaculaire, la prestation de ses joueurs a été suffisamment solide et réaliste pour lui donner raison.

Le seul fait que Manchester n'ait pas encaissé de but à l'extérieur pour la première fois depuis décembre est déjà une statistique à souligner. Le club n'avait pas non plus remporté deux matches de championnat d'affilée depuis février.

Offensivement, les occasions n'ont pas été légion, mais l'essentiel a été assuré avec un but en début de seconde période. Sur une action impulsée par Anthony Elanga, relayée par Jadon Sancho qui a décalé Dalot, le centre en retrait du latéral droit a été repris habilement du plat du pied par Bruno Fernandes à l'entrée de la surface (1-0, 55e).

Symboliquement, Ronaldo, qui s'échauffait alors le long de la ligne de touche, a été le premier à féliciter son compatriote. Il est rentré en jeu à la 68e.

Pour sa part, le milieu de terrain brésilien Casemiro, arrivé en début de semaine du Real Madrid, a fait ses débuts en Premier League à partir de la 80e.

Pour les derniers jours du mercato, les Red Devils chercheront encore à se renforcer devant - ce qui pourrait jouer un rôle important dans l'avenir de Ronaldo - et au milieu. Mais dans la cohésion et l'application des directives de jeu, le nouveau Manchester United prend lentement forme.