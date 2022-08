Tour d'Espagne: Vine rafle la 8e étape en solitaire, Evenepoel reste leader

L'Australien Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), déjà vainqueur de la 6e étape jeudi au Pico Jano, a remporté samedi en solitaire la 8e étape du Tour d'Espagne au sommet de la Collau Fancuaya, où Remco Evenepoel (Quick-Step) a conservé son maillot rouge de leader.

Vine a coupé la ligne 43 secondes devant l'Espagnol Marc Soler (Movistar), vainqueur mercredi à Bilbao, et l'Estonien Rein Taaramäe (Intermarché Wanty Gobert).

Le Français Thibaut Pinot, également dans l'échappée du jour, a terminé 4e à 47 secondes, avec le groupe des derniers échappés qui se sont accrochés au rythme imposé par Vine.

L'Australien, qui avait déjà surpris le peloton jeudi à dix kilomètres de l'arrivée pour aller décrocher sa première victoire chez les professionnels, a accéléré cette fois à six kilomètres de la ligne sans qu'aucun de ses compagnons d'échappés ne puisse le suivre.

L'échappée comptait pourtant des poids lourds du peloton, à l'instar de Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ou encore Alexey Lutsenko (Astana).

Vainqueur de l'étape, Vine, 26 ans, domine aussi le classement de la montagne, et portera le maillot de meilleur grimpeur dimanche.

Le groupe des favoris, qui avait quatre minute de retard sur les échappés au pied de l'ascension finale et s'est régulièrement étiolé, est arrivé plus d'une minute après Vine.

Le jeune Belge Remco Evenepoel (22 ans), emmené par Julian Alaphilippe et ses équipiers dans le début de la montée finale, a résisté aux nombreuses attaques et a fini par franchir la ligne en tête de ce groupe, 5e de l'étape.

Le Français Rudy Molard, 2e du général jusque-là, a concédé près de dix minutes sur Evenepoel sur la ligne. Pavel Sivakov, autre représentant tricolore prétendant au top 10 du général et 6e avant l'étape, a perdu six places et rétrogradé au 12e rang au général, à 3 min 31 sec du Belge.