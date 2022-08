Coupe d'Europe de judo - Mina Libeer décroche la médaille de bronze en -57kg à Coimbra

(Belga) Mina Libeer a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 57 km de la manche de Coupe d'Europe de judo samedi à Coimbra au Portugal.

Libeer, 12e mondiale, s'est inclinée sur ippon dans la finale de son tableau contre la Chinoise Can Qi (IJF 46) et a été envoyée en repêchage. Pour son premier match en repêchage, elle l'a emporté par ippon contre la Chinoise Qianxi Lin (IJF 136) avant de s'imposer sur ippon contre la Portugaise Ana Agulhas (IJF 173) dans le combat pour le bronze. En -48 kg, Ellen Salens, 38e mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant par ippon l'Espagnole Eva Perez Soler (IJF 103). Pour une place en finale, Salens s'est inclinée sur ippon contre la Chinoise Zongying Guo (IJF 47) avant de subir une nouvelle défaite, aussi sur ippon contre la Porugaise Catarina Costa (IJF 4) dans le combat pour le bronze. Dans la catégorie des moins de 60 kg chez les messieurs, Olivier Naert, non classé, a été envoyé en repêchage après sa défaite sur ippon contre le Portugais Emerson Silva, non classé. Naert, 19 ans, a ensuite battu sur ippon le Portugais Ricardo Pires, non classé, dans son premier combat de repêchage avant de s'incliner sur ippon dans le combat pour le bronze contre l'Ukrainien Kyryl Samotug (IJF 216) (Belga)