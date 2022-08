Tour d'Espagne - Remco Evenepoel a vécu "une journée parfaite" sur la Vuelta

(Belga) En terminant 5e de la 8e étape du Tour d'Espagne, remportée par l'Australien Jay Vine, Remco Evenepoel a conservé son maillot rouge de leader du classement général sans perdre du temps sur ses concurrents. "C'est une journée parfaite", a réagi le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl auprès des organisateurs.

Après une étape tranquille vendredi, Evenepoel a montré qu'il avait encore de bonnes jambes dans le Collau Fancuaya et ses 10,1 km à 8,5% de moyenne et une pente maximale à 19%. "Je crois avoir dit que le but était de ne pas perdre du temps et s'il y avait une opportunité, de prendre du temps", a précisé Evenepoel. "Je pense que j'ai pris du temps sur beaucoup de gars sauf les deux plus importants, Primoz (Roglic, ndlr) et Enric (Mas, ndlr). J'ai juste fait de mon mieux. Mon équipe a été superbe aujourd'hui, on a contrôlé dès le début, et ça n'a pas été facile. Un grand bravo à tous mes coéquipiers, car ils m'ont poussé vers ce résultat. C'est une journée parfaite." Le natif de Schepdaal devra cependant rapidement récupérer de ses efforts avant la 9e étape dimanche entre Villaviciosa et l'ascension finale de Les Praeres (3,9 km à 12,9%). "J'espère que je pourrai vraiment bien récupérer car demain (dimanche, ndlr.) j'aurai encore besoin de jambes super fraîches. Ce que j'ai vu par le passé, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de gros écarts, mais si tu exploses tu es fini sur une montée comme ça. Je vais garder la confiance. Je sais que c'est une montée qui me convient très bien en termes de durée, donc je vais juste tout donner. Mon équipe est très forte. On va essayer de garder le maillot et pourquoi pas viser une victoire d'étape, ce serait vraiment sympa", a conclu Evenepoel. (Belga)