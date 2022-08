Tour d'Espagne - Jay Vine encore vainqueur sur la Vuelta: "Incroyable de gagner deux étapes"

(Belga) Déjà vainqueur de la 6e étape jeudi au Pico Jano, l'Australien Jay Vine a récidivé samedi en remportant la 8e étape du Tour d'Espagne au sommet du Collau Fancuaya. "C'est incroyable de gagner deux étapes", a réagi le coureur d'Alpecin-Deceuninck auprès des organisateurs.

Membre de l'échappée du jour, Vine, 26 ans, a devancé ses compagnons d'échappée Marc Soler et Rein Taaramaë pour le 2e succès de sa carrière, le 2e sur cette Vuelta. "C'est incroyable de gagner deux étapes. Je pense que j'ai beaucoup gagné en confiance après la première. Je me suis libéré d'un poids. J'ai juste profité aujourd'hui. C'était vraiment une journée fun", a souri l'Australien. "Dans la première ascension, je n'étais pas sûr qu'on puisse rester à l'avant. J'ai décidé de viser les deux premiers sommets. Puis dans la vallée on s'est retrouvé avec un bon groupe. Je me suis dit que ça valait le coup de prendre le point de la montagne sans trop forcer mais l'étape restait mon objectif principal." À 6 km de l'arrivée, Vine a placé une accélération et n'a plus été rejoint par ses poursuivants. " Lutsenko a ouvert les hostilités et j'étais plus ou moins dans sa roue donc j'ai décidé de suivre. Quand il s'est écarté, il restait environ 25 minutes d'effort, un peu comme ce que j'ai fait l'autre jour. J'ai décidé de maintenir la pression. Après une minute et demie, j'ai insisté jusqu'au virage suivant, je me suis retourné et il n'y avait plus personne", a conclu l'Australien. (Belga)