Les Belges à l'étranger - Avec un but de Largie Ramazani, Almeria fait tomber le FC Séville

Séville a pris le meilleur départ dans la partie et a ouvert la marque via Oliver Torres. Promu, Almeria ne s'est pas laissé abattre et a égalisé via Largie Ramazani. Déjà buteur face au Real Madrid, l'espoir belge a inscrit son deuxième but de la saison (42e). Après la pause, Umar Sadiq a inscrit le but de la victoire (55e) pour Almeria qui décroche son premier succès de la saison. Le club andalou grimpe à la 9e place avec 4 points tandis que le FC Séville, qui n'a toujours pas gagné cette saison, est 15e avec 1 point. (Belga)