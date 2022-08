Epson Tour - Fin de parcours pour Leslie Cloots au Circling Raven Championship

(Belga) Après un deuxième tour de 76 coups, Leslie Cloots a été éliminée, samedi, au Circling Raven Championship (Epson Tour/200.000 dollars), qui se déroule sur le terrain de golf Circling Raven à Worley, aux États-Unis.

L'Anversoise de 27 ans, après avoir réalisé 73 coups au premier tour, n'est pas allée plus loin que 76 coups le deuxième jour. Cloots a réalisé quatre birdies, mais a également eu quatre bogeys et deux doubles bogeys. Cela s'est traduit par un tour de quatre au-dessus du par et une 107e place partagée. Avec son score de 149, Cloots comptait six coups de trop pour passer le cut. La tête est partagée par l'Australienne Robyn Choi, la Sud-Coréenne Jang Hyo-joon et le duo américain Jessica Welsh et Jillian Hollis. (Belga)