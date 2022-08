Première titularisation et premier assist: Charles De Ketelaere a mis tout le monde d'accord à l'AC Milan

L'AC Milan a aligné un 26e match sans défaite face à Bologne samedi lors de la troisième journée du championnat d'Italie (2-0). Titulaire chez les vainqueurs, Charles De Ketelaere a été remplacé à la 62e, alors qu'Alexis Saelemaekers faisait son apparition sur le terrain au même moment. Divock Origi est resté sur le banc.

Stefano Pioli a misé sur Olivier Giroud soutenu par le trio Junior Messias-De Ketelaere- Rafael Leao. Le coach milanista a été vite réconforté dans son choix puisque le premier son de cloche a été donné par De Ketelaere, qui s'est débarrassé de Jerdy Schouten avant d'effectuer un centre trop long en direction de Leao (4e).

Milan a pris de plus en plus de terrain et recroquevillé contre son but, Bologne a survécu à quelques tirs peu appuyés de Theo Hernandez (11e) et Messias (17e). Mais après avoir intercepté le ballon, De Ketelaere a servi Leao, qui a ouvert la marque (21e, 1-0). L'ancien joueur de Bruges signe donc un assist pour sa première titularisation.

Les Rossoneri sont passés plusieurs fois près du deuxième but et celui-ci est arrivé sur une reprise déposée de Giroud sur un centre de Leao (58e, 2-0).

Au classement, l'AC Milan est premier avec 7 points tout comme la Lazio (2e), Torino (3e) et l'AS Rome (4e). Bologne est 17e avec un point.