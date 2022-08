F1/Belgique: Verstappen et Leclerc grimpent d'une place sur la grille

La pénalité du Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) pour un changement de moteur non réglementaire le fera partir dimanche au GP de Belgique de F1 de la voie des stands et permettra à Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) de partir 14e et 15e.

La sanction de Tsunoda permet aux sept pilotes qui étaient qualifiés derrière lui de monter d'un cran avant le départ à 15h00, et cela concerne notamment le leader du championnat et son poursuivant, Verstappen et Leclerc.

Les deux leaders, séparés de 80 points avant cette 14e manche à Spa-Francorchamps, avaient déjà été sanctionnés et rétrogradés sur la grille pour des changements de pièces moteur et de boite de vitesses au-delà du quota autorisé par saison.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas), tous sanctionnés pour les mêmes raisons, gagnent eux aussi une place.

. Grille de départ:

1re ligne:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

2e ligne:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3e ligne:

George Russell (GBR/Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

4e ligne:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull)

5e ligne:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)

6e ligne:

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

7e ligne:

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)*

Max Verstappen (NED/Red Bull)*

8e ligne:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)*

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)*

9e ligne:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)*

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)*

10e ligne:

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)*

Départ de la voie des stands:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)*

*Huit pilotes ont reçu des pénalités sur la grille de départ pour des changements de moteur ou boite de vitesses non réglementaires