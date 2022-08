"Un champion en rencontre un autre": Kevin De Bruyne est au Grand Prix de Belgique et prend la pose avec Max Verstappen (vidéo)

Kevin De Bruyne est à Spa pour voir le Grand Prix de Belgique de ce week-end. Le Diable Rouge a été invité par l'écurie Red Bull à visiter les garages, voir les voitures de près et surtout rencontrer Max Vertappen.

Après une petite initiation mécanique, le n°7 des Diables Rouges a rencontré le Belgo-néerlandais Max Verstappen. Les deux sportifs se sont échangé leurs maillots respectifs avec un très large sourire.

Lors de l'échange, De Bruyne a envoyé un geste de soutien et d'encouragement envers Verstappen. En effet, sur le maillot que le footballeur a remis au pilote, on peut lire "félicitations au champion de F1". Une manière, probablement, de soutenir Max Verstappen après toutes les critiques qu'il a reçue à l'issue de la saison dernière et de la manière polémique dont il a obtenu son titre de champion du monde.