Abakar Sylla prolonge à Bruges jusqu'en 2026

(Belga) Abakar Sylla a prolongé son contrat auprès du Club de Bruges. Le défenseur central ivoirien de 19 ans a paraphé un nouvel accord portant jusqu'à mi-2026, a annoncé le Club dimanche.

Sylla est arrivé il y a un peu moins d'un an en Venise du Nord, transféré depuis la So Armée en Côte d'Ivoire pour 200 000 euros. Après moins d'une saison disputée avec les U21, Sylla a fait ses débuts en équipe première et disputé quelques minutes lors de la dernière journée des playoffs. Cette saison, l'Ivoirien a joué quatre matchs d'affilée, dont trois comme titulaire. La concurrence sera de mise cette saison, puisque le Club de Bruges a recruté le Diable Rouge Dedryck Boyata pour renforcer son secteur défensif. (Belga)