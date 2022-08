Wout van Aert est encore le plus fort: le Belge remporte la Bretagne Classic au sprint, sa 9e victoire de la saison

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté la 86e édition de la Bretagne Classic (WorldTour), dimanche, après 254,8 km autour de Plouay. 'WVA' s'est imposé au sprint devant le Danois Alexander Kamp (Trek-Segafredo), le Français Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) et Arnaud De Lie (Lotto Soudal).

Six coureurs faussaient compagnie au peloton dès le début de la course: Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), le Britannique Luke Rowe (INEOS Grenadiers), le Français Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), l'Australien Chris Hamilton (DSM), le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana Qazaqstan) et le Norvégien Martin Urianstad (Uno-X).

Après un regroupement, le final était animé mais le peloton s'est finalement joué la victoire au sprint. Van Aert se montrait le plus rapide pour décrocher la 39e victoire de sa carrière, la 9e cette saison, devançant Alexander Kamp, Axel Laurance et Arnaud De Lie.

Le natif d'Herentals succède au palmarès de cette épreuve, anciennement connue sous le nom de Grand Prix de Plouay, au Français Benoît Cosnefroy. Le dernier succès belge sur le classique française remontait à 2019 avec Sep Vanmarcke.