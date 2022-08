Tour d'Espagne: Meintjes maître de la 9e étape, Evenepoel en patron

Le grimpeur sud-africain Louis Meintjes (Intermarché) a remporté dimanche la 9e étape du Tour d'Espagne en solitaire au sommet du col explosif des Praeres, où Remco Evenepoel (Quick-Step) a consolidé son maillot rouge.

Membre de l'échappée du jour composée de neuf coureurs, le coureur d'Intermarché a devancé d'une minute Simone Battistella (Astana) dans la montée finale des Praeres (première catégorie), courte mais très pentue (4 km et des pentes jusqu'à 24%).

Huitième du Tour de France en juillet, Meintjes a décroché sa première victoire d'étape dans un grand tour, à trente ans.

C'est la quatrième fois en cinq jours de course qu'un membre de l'échappée parvient à résister au retour du peloton pour remporter l'étape.

Le porteur du maillot rouge de leader Remco Evenepoel (Quick-Step), qui a distancé ses concurrents dans la montée finale, a terminé quatrième de l'étape, à 1 minute et 34 secondes du Sud-africain.

Le "petit cannibale" améliore son avance au classement général avec désormais plus d'une minute sur son dauphin Enric Mas (Movistar), encore l'un des seuls leaders d'équipe à pouvoir le suivre dimanche, et 1 minute et 56 secondes sur le triple tenant du titre de l'épreuve Primoz Roglic (Jumbo).